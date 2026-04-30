LDLC, TF1, Wavestone...les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris -

(AOF) - Akwel

L'équipementier automobile français a publié un chiffre d'affaires en baisse de 19,1% pour le premier trimestre 2026. Malgré ce repli, le groupe conserve une structure financière solide avec une trésorerie dépassant les 145 millions d'euros.

Beneteau

Le constructeur de bateaux à voiles et à moteur annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Bilendi

Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché dévoilera

Elis

Le spécialiste des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Forsee Power

Forsee Power, l'expert mondial en systèmes de batteries pour véhicules industriels et commerciaux, annonce la livraison du premier lot de son système de batteries GO 1.6 à Tohatsu, pour l'intégration dans une application de pompe à eau électrique.

LDLC

Le spécialiste de la high-tech a dévoilé un chiffre d'affaires de 554,1 millions d'euros sur l'exercice 2025-2026, en progression de 3,7% en données publiées et de 3,3% à périmètre constant.

Obiz

Au premier semestre de son exercice 2025/26, clos le 31 mars 2026, Obiz a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 70,3 millions d'euros, en croissance de 9% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Samse

Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 457 MEUR en retrait de 3,0% sur le premier trimestre 2026 en comparaison à 2025 (-4,1% à périmètre comparable compte tenu de l'intégration de la société RG Bricolage à partir du 21 novembre 2025).

Sopra Steria

Sopra Steria annonce la finalisation des acquisitions de Starion et Nexova. Ces acquisitions seront consolidés à partir du 1er mai 2026.

TF1

Le groupe audiovisuel a enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 472 millions d'euros au premier trimestre, en recul de 5,2% à périmètre et change constants, dans un environnement de marché toujours peu porteur.

Vicat

Le cimentier précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Wavestone

Le cabinet de conseil affiche une progression modérée de son activité sur l'exercice 2025/26, dans un environnement de marché encore contrasté. Par ailleurs, la rentabilité est attendue légèrement sous les ambitions initiales. Dans les échanges post-clôture, le titre cède 1,7%.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 36,7 millions d'euros, en progression de 0,6%, illustrant la résilience de ses activités dans un environnement marqué par des conditions météorologiques défavorables en début d'année.

Vicat

Le cimentier précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.