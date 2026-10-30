LDLC s'envole en Bourse, les premiers signes de reprise séduisent

(Zonebourse.com) - Le spécialiste de la high-tech bondit de 9% ce vendredi matin à la Bourse de Paris et se dirige vers une cinquième séance de suite dans le vert après avoir signé un deuxième trimestre encourageant, porté par le rebond du BtoB.

Le groupe affiche une amélioration de son activité au deuxième trimestre de son exercice 2026-2027, avec un chiffre d'affaires de 132,3 MEUR, en recul limité de 5,3%, après une baisse de 14,3% au premier trimestre. Sur l'ensemble du semestre, les revenus atteignent 241,3 MEUR, en retrait de 9,6%.

Cette amélioration repose notamment sur la bonne dynamique de l'activité BtoB, en croissance de 16,1%, confirmant la reprise progressive des investissements informatiques des entreprises. A l'inverse, le BtoC reste pénalisé par un environnement de consommation difficile, avec des ventes en baisse de 13%. Rue du Commerce se distingue néanmoins par un doublement de son volume d'affaires au deuxième trimestre, à 12,5 MEUR, grâce à la montée en puissance de sa place de marché.

Sur le plan financier, LDLC confirme son objectif de maintenir son taux de marge d'EBE au niveau de l'exercice précédent. Le groupe anticipe également une réduction de ses stocks d'environ 20 MEUR à fin septembre, qui devrait favoriser une amélioration sensible de sa génération de trésorerie.

La publication ressort légèrement supérieure aux attentes de TP ICAP Midcap, qui tablait sur un chiffre d'affaires trimestriel de 126 MEUR. Le bureau d'études juge ces résultats rassurants, notamment grâce à la vigueur du BtoB et à la maîtrise des stocks, tout en restant prudent face à la faiblesse persistante de la consommation. Il confirme sa recommandation à l'achat sur le titre, estimant que son scénario de redressement progressif se matérialise.

Depuis le début de l'année, le titre s'effondre de 47%.

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