LDLC renoue avec les bénéfices, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 14:12

Le distributeur spécialisé dans l'informatique et la high-tech LDLC a annoncé jeudi soir avoir renoué avec la rentabilité au cours de son premier semestre fiscal 2025/2026, clos à la fin septembre, une nouvelle qui était accueillie favorablement à la Bourse de Paris.

Le détaillant, qui détient 15 enseignes dont les sites Top Achat et Rue du Commerce, a dégagé un résultat d'exploitation de 4,4 millions d'euros sur son premier semestre décalé, à comparer avec une perte opérationnelle de 8,7 millions d'euros.

Son bénéfice net part du groupe ressort à 1,5 million d'euros sur ses six mois, contre une perte nette de 7,3 sur la première partie de l'exercice 2023/2024.

"Pour la première fois depuis les trois derniers exercices clos, le groupe est profitable, à la fois en exploitation mais aussi au niveau du résultat net, dès le 1er semestre", s'est félicité Olivier de la Clergerie, son directeur général.

Déjà publié, le chiffre d'affaires s'établit à 266,8 millions d'euros, en progression de 9,5% ( 8,6% à périmètre constant).

Dans son communiqué, LDLC dit aborder la seconde partie de l'exercice avec confiance, rappelant que la seconde moitié de l'exercice bénéficie d'une saisonnalité favorable avec la période des fêtes de fin d'année.

D'après Olivier de la Clergerie, le groupe pourrait ainsi connaître l'un de ses meilleurs exercices, hors période Covid.

Suite à cette publication, l'action grimpait de 8,8% pour atteindre ses plus hauts niveaux depuis le début de l'année. Le titre gagne désormais 189% depuis le 1er janvier.

