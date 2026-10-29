LDLC freine sa chute, les ventes aux entreprises s'envolent

Le distributeur informatique français ( 0,11%, à 9,1500 EUR) a réalisé 132,3 millions d'euros de chiffre d'affaires au 2e trimestre 2026-2027, en baisse de 5,3%. Le recul s'atténue grâce aux ventes aux entreprises. Les achats des particuliers restent en retrait.

LDLC connaît une amélioration, mais ses ventes baissent toujours. Après un recul de 14,3% au premier trimestre, le groupe limite la baisse à 5,3% au deuxième, a-t-il annoncé jeudi 29 octobre dans un communiqué. Sur les six mois clos fin septembre, son chiffre d'affaires atteint 241,3 millions d'euros. Il diminue de 9,6% sur un an.

"Le recul du premier trimestre n'était pas représentatif de l'exercice", rappelle Olivier de la Clergerie, directeur général du groupe.

Les entreprises soutiennent les ventes

Les ventes aux professionnels progressent de 16,1% au deuxième trimestre, à 41,6 millions d'euros. Selon LDLC, les entreprises renouvellent et sécurisent leurs équipements informatiques.

Rue du Commerce affiche aussi une forte progression. Son volume d'affaires, qui comprend les ventes réalisées par les vendeurs partenaires, a plus que doublé, à 12,5 millions d'euros sur le trimestre.

Les particuliers achètent moins

Les ventes aux particuliers reculent de 13,1% au deuxième trimestre, à 87,7 millions d'euros. La baisse reste forte, mais ralentit après un recul de 21,2% au premier trimestre.

Le groupe explique cette faiblesse par le manque de nouveautés technologiques et les prix élevés des composants informatiques.

LDLC maintient son objectif de rentabilité

Malgré la baisse des ventes, LDLC maintient son objectif de marge d'excédent brut d'exploitation au niveau de l'exercice précédent. Il compte sur la maîtrise des coûts et la réduction des stocks.

"La normalisation de nos stocks renforce la solidité financière du Groupe", affirme Olivier de la Clergerie.

Les stocks ont diminué d'environ 20 millions d'euros à fin septembre. Cette baisse doit permettre de libérer de la trésorerie. Le groupe publiera ses résultats semestriels le 10 décembre.