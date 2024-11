Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LDLC: baisse de -8,7% du chiffre d'affaires au 30 septembre information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires semestriel s'est établi à 243,7 ME au 30 septembre 2024, en baisse de -8,7% par rapport au 1er semestre 2023-2024.



À périmètre constant (hors impact de Rue du Commerce intégré depuis le 10 juillet 2024), le chiffre d'affaires est en recul de -9,1%.



Les activités BtoC enregistrent un chiffre d'affaires de 167,4 ME en baisse de -6,2% par rapport au 1er semestre 2023-2024 et de -6,9% à périmètre constant.



Les activités BtoB réalisent un chiffre d'affaires de 70,2 ME au 1er semestre 2024-2025 contre 81,3 ME sur la même période en 2023-2024 (-13,7%).



'La conjoncture politique et économique a pesé au global sur la demande et allongé le cycle de renouvellement des produits high-tech, impactant inévitablement le niveau d'activité du Groupe LDLC. Ce manque d'activité qui touche tous les acteurs du secteur, pèsera mécaniquement sur la profitabilité du Groupe au 1er semestre' indique le groupe.





