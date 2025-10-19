 Aller au contenu principal
Décès de l'ancienne ministre à la Condition féminine Monique Pelletier
information fournie par AFP 19/10/2025 à 20:42

Monique Pelletier, qui fut ministre déléguée à la Condition féminine sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, dans son bureau au lendemain de son entrée au Conseil Constitutionnel, le 23 mars 2020 à Paris ( AFP / Jack GUEZ )

Monique Pelletier, ministre déléguée à la Condition féminine sous Valéry Giscard d'Estaing à qui l'on doit la criminalisation du viol et la pérennisation de la loi Veil sur l'IVG, est décédée dimanche à 99 ans, a annoncé le ministère chargé de l'Egalité entre les femmes et les hommes.

"La France perd une grande voix pour les droits des femmes, pour leur dignité, pour l'égalité. Son engagement a ouvert des conquêtes majeures et laisse un héritage immense", a réagi Aurore Bergé, ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, sur X.

Minitre déléguée à la Condition féminine de 1978 à 1979 puis de la Condition féminine et des familles de 1979 à 1981, Monique Pelletier a notamment oeuvré pour la criminalisation du viol, qui n'était alors qu'un délit, et la pérennisation de la loi Veil, qui n'était initialement prévue que pour durer cinq années.

Elle a eu sept enfants.

Nommée par Jacques Chirac en 2000, cette ancienne avocate au barreau de Paris a siégé au Conseil constitutionnel jusqu'en 2004, en remplacement de Roland Dumas, démissionnaire.

"Le Conseil constitutionnel salue la mémoire d'une femme libre, d'une grande juriste et d'une républicaine exemplaire", a déclaré cette institution dans un communiqué. "Femme d'engagement et de conviction, elle a consacré sa vie au service de la République, de la justice et de l'égalité".

En 2016, elle avait signé une tribune pour dénoncer l'impunité face au harcèlement sexuel, affirmant avoir été agressée par un sénateur, 37 ans après les faits.

Longtemps, cette présidente d'honneur du Conseil national Handicap s'est exprimée publiquement notamment via son compte X (ex-Twitter), dénonçant le scandale des Ehpad ou s'inquiétant du sort des femmes victimes de violences. En 2019, elle affirmait qu'il restait "beaucoup de progrès à faire et de progrès à préserver" concernant les droits des femmes, dans un entretien au Point.

"Beaucoup de femmes restent ignorantes de leurs droits ou sont encore insuffisamment recherchées pour leurs qualités", s'indignait-elle.

