Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LDC: vers une acquisition d'ECF en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - LDC annonce un accord avec les actionnaires du Groupe ECF (European Convenience Food) en vue de l'acquisition de la majorité du capital, opération qui devrait être finalisée d'ici la fin de 2024 sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence.



Spécialisé dans les produits élaborés cuits et surgelés et la restauration hors domicile en Allemagne, ECF emploie près de deux cents collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de près de 80 millions d'euros pour un EBITDA de plus de 10 millions en 2023.



Cette nouvelle acquisition permettrait à LDC d'entrer sur le segment prometteur des produits surgelés à base de volailles et de produits végétaux, dans un nouveau pays, l'Allemagne, premier marché agroalimentaire en Europe.





Valeurs associées SOCIETE LDC 67,80 EUR Euronext Paris -0,59%