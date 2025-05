LDC: résultat net pdg annuel en baisse de 20% information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le groupe LDC publie un chiffre d'affaires de 6323 ME au titre de l'exercice 2024-2025 en hausse de 2,0% par rapport à l'exercice 2023-2024.



Le groupe enregistre un niveau d'EBITDA à 512,6 ME (8,1% du chiffre d'affaires) contre 550,2 ME en 2023-2024, une évolution parfaitement en ligne avec les anticipations du Groupe.



Le résultat opérationnel courant ressort à 317,6 ME (vs 370,3 ME un an plus tôt) et le résultat net part du groupe s'établit en baisse de près de 20%, à 243,6 ME (vs 304,4 ME lors du précédent exercice).



Le Directoire proposera à l'Assemblée Générale du 21 août 2025, le versement d'un dividende de 1,55 E par action, correspondant à un taux de distribution de 22% en hausse par rapport à l'exercice 2023-2024.



LDC estime qu'il devrait être en mesure d'atteindre l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique 2026-202, à savoir franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et réaliser un EBITDA de près de 560 ME.



' Ces perspectives favorables portées par l'engagement et la mobilisation de l'ensemble des collaborateurs permettront au Groupe de consolider son leadership au niveau européen et de se fixer de nouvelles ambitions qui seront présentées à l'occasion de la réunion dédiée à la présentation des résultats annuels de mai 2026 ', indique-t-il.







