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LDC : Impressionnant, encore
information fournie par EuroLand Corporate 28/05/2026 à 09:40

Publication des résultats annuels 2025/2026


LDC communique des résultats 2025/2026 en forte progression et supérieurs aux attentes. Le ROC du groupe ressort à 427 M€, soit une progression de +34,5% YoY (c12% au-dessus du consensus), pour une MOC de 5,9% (cons 5,2%). Le RNpg s’établit à 321,5 M€, soit une progression de +32%. Après avoir atteint son plan avec un an d’avance, LDC annonce une nouvelle feuille de route à horizon 2030/3031 : un chiffre d’affaires d’au moins 10 Md€, accompagné d’une rentabilité opérationnelle courante de 550 M€.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat sur le titre et réhaussons de nouveau notre objectif de cours, qui s’établit désormais à 134 € (vs 115 € précédemment). L’EV/EBIT 2026/2027e induit à notre valorisation est de 10,2x, un niveau parfaitement en ligne avec la moyenne du secteur.

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LDC
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 28/05/2026 à 09:40:32.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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