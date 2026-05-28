LDC : Impressionnant, encore

Publication des résultats annuels 2025/2026
LDC communique des résultats 2025/2026 en forte progression et supérieurs aux attentes. Le ROC du groupe ressort à 427 M€, soit une progression de +34,5% YoY (c12% au-dessus du consensus), pour une MOC de 5,9% (cons 5,2%). Le RNpg s’établit à 321,5 M€, soit une progression de +32%. Après avoir atteint son plan avec un an d’avance, LDC annonce une nouvelle feuille de route à horizon 2030/3031 : un chiffre d’affaires d’au moins 10 Md€, accompagné d’une rentabilité opérationnelle courante de 550 M€.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat sur le titre et réhaussons de nouveau notre objectif de cours, qui s’établit désormais à 134 € (vs 115 € précédemment). L’EV/EBIT 2026/2027e induit à notre valorisation est de 10,2x, un niveau parfaitement en ligne avec la moyenne du secteur.
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