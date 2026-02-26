 Aller au contenu principal
information fournie par Boursorama CP 26/02/2026 à 18:00

Communiqué de presse LDC

HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD AVEC LE GROUPE SAOUDIEN ALMUNAJEM CONCERNANT L’ACQUISITION DE LA SOCIETE FRANCE POULTRY PAR LE GROUPE LDC

Par décision du 24 février 2026, le Tribunal de commerce de Rennes a homologué, dans le cadre d’une procédure de conciliation menée sous l’égide de Maître Sophie Gautier, Administratrice judiciaire, un Protocole d’accord conclu entre les Groupes ALMUNAJEM et LDC.

Ce Protocole d’accord prévoit l’acquisition, par le Groupe LDC, de 100% du capital de la société FRANCE POULTRY au 31 décembre 2026 et de 35,5% du capital de la société YER BREIZH, principal fournisseur de FRANCE POULTRY, d’ici le 11 mars 2026.

