LDC: hausse de 2% du chiffre d'affaires de l'exercice 24/25 information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 12:56









(CercleFinance.com) - LDC a publié hier soir un chiffre d'affaires consolidé de 6323,4 ME au titre de son exercice 2024-2025 (soit la période courant du 1er mars 2024 au 28 février 2025), en hausse de 2% par rapport à l'exercice 2023-2024, dépassant ainsi l'objectif fixé.



A périmètre identique et taux de change constants, le chiffre d'affaires s'élève à 6098,6 ME en baisse de 1,6% avec des volumes commercialisés en hausse de 4,5%.



En dépit des tensions persistantes sur le pouvoir d'achat, la bonne tenue de la consommation de volaille a permis de soutenir la dynamique d'amélioration des volumes commercialisés qui ressortent en hausse de 8,3%.



Après cette fin d'année réussie, le groupe maintient son objectif de marge opérationnelle courante d'environ 5 % pour l'exercice 2024-2025.



Au-delà de l'exercice, LDC confirme avec confiance l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026-2027 et réaliser un EBITDA de près de 560 ME à cet horizon.







