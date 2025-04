LDC : Feu vert de l’Autorité de la Concurrence pour l’acquisition du Groupe Pierre MARTINET

Sablé-sur-Sarthe - LDC (FRFR0013204336 - LOUP) annonce qu’en date du 17 avril 2025, l’Autorité de la Concurrence a délivré son autorisation permettant au Groupe LDC d’acquérir 100% du capital du Groupe Pierre MARTINET, « Le Traiteur Intraitable ».

Pour rappel, LDC avait annoncé en mai 2024, ce projet d’acquisition s’inscrivant parfaitement dans la feuille de route stratégique 2026-2027, dans laquelle LDC présentait ses ambitions en matière de développement de ses marques, d’élargissement de ses réseaux de commercialisation et de renforcement de son offre sur les salades traiteur. Cette opération doit permettre à LDC d’être présent sur 70% des familles produits du rayon Traiteur en GMS en comptant sur une nouvelle marque forte aux côtés de la marque Marie.

Le Groupe Pierre MARTINET est une entreprise française, familiale et indépendante créée en 1968, dirigée par son fondateur Pierre MARTINET.

Il est l’un des leaders du marché des salades traiteur, le N°1 du taboulé et l’entreprise n’a cessé d’innover avec notamment le lancement en 2017 de sa gamme « Végétal ». Pierre MARTINET, garant de la qualité et de l’excellence de ses produits, grâce à son savoir-faire, est connu par 3 Français sur 4. Le Groupe s’appuyant sur plus de 700 collaborateurs répartis sur 5 sites de production en France, a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de l’ordre de 230 M€.