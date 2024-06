Communiqué de presse LDC



Entrée en négociation exclusive en vue de l’acquisition de l’usine KONSPOL de Nowy Sacz en Pologne.



LDC annonce la conclusion d’un contrat d’achat d’actifs avec KONSPOL Holding SA, filiale du groupe CARGILL en vue de l’acquisition, en Pologne, de l’usine de Nowy Sacz et de la marque KONSPOL.



Cette usine a réalisé un chiffre d’affaires consolidé en 2023 de 35 M€.



Dans le prolongement de sa stratégie d’expansion à l’international, cette nouvelle acquisition doit permettre au Groupe LDC avec sa filiale DROSED en Pologne d’entrer dans le segment des produits traiteurs (produits panés, burgers et sandwiches, tortillas et gyozas). Avec cette acquisition, DROSED va développer ses capacités industrielles en s’appuyant sur un outil moderne avec un fort potentiel capacitaire, piloté par une équipe expérimentée et professionnelle.