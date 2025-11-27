 Aller au contenu principal
LDC dans le rouge après sa publication semestrielle
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 13:44

LDC recule de plus de 3%, au lendemain de l'annonce par le groupe spécialisé dans la volaille de résultats au titre de son 1er semestre 2025-26 en deçà des attentes d'Oddo BHF, 'en raison d'une moindre rentabilité du pôle amont'.

Le groupe agroalimentaire a vu son résultat net part du groupe croître de 10,2% à 136,9 millions d'euros et son résultat opérationnel courant (ROC) augmenter de 16,3% à 176,6 MEUR, là où le bureau d'études attendait 185,3 MEUR.

Sa marge opérationnelle courante est restée étale à 5,1% pour un chiffre d'affaires de 3,45 MdsEUR, en croissance de 15,6%, porté par les revalorisations tarifaires et les acquisitions, notamment à l'international (+66% pour ce pôle).

Si LDC a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours et ceux fixés dans le cadre de son plan stratégique 2026-27 annoncé en 2022, Oddo BHF pointe un message de vigilance sur l'apparition de la grippe aviaire en France.

A l'issue de cette publication, l'analyste réduit sa prévision annuelle de ROC pour LDC de 4% à 254,5 MEUR, et ajuste son objectif de cours de 103 à 102 euros, tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur le titre.

Valeurs associées

SOCIETE LDC
85,1000 EUR Euronext Paris -4,38%
