LDC dans le rouge après sa publication semestrielle
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 13:44
Le groupe agroalimentaire a vu son résultat net part du groupe croître de 10,2% à 136,9 millions d'euros et son résultat opérationnel courant (ROC) augmenter de 16,3% à 176,6 MEUR, là où le bureau d'études attendait 185,3 MEUR.
Sa marge opérationnelle courante est restée étale à 5,1% pour un chiffre d'affaires de 3,45 MdsEUR, en croissance de 15,6%, porté par les revalorisations tarifaires et les acquisitions, notamment à l'international (+66% pour ce pôle).
Si LDC a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours et ceux fixés dans le cadre de son plan stratégique 2026-27 annoncé en 2022, Oddo BHF pointe un message de vigilance sur l'apparition de la grippe aviaire en France.
A l'issue de cette publication, l'analyste réduit sa prévision annuelle de ROC pour LDC de 4% à 254,5 MEUR, et ajuste son objectif de cours de 103 à 102 euros, tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur le titre.
Valeurs associées
|85,1000 EUR
|Euronext Paris
|-4,38%
