LDC confirme ses objectifs pour son exercice 2024-2025

La société a confirmé aussi l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026-2027 et réaliser un Ebitda de près de 560 millions d'euros.

Au regard de ce troisième trimestre et des fêtes de fin d'année globalement conformes aux anticipations du groupe, LDC a confirmé son objectif d'un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros associé à une marge opérationnelle courante d'environ 5% pour son exercice 2024-2025.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.