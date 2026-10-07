LDC confirme ses ambitions après un premier semestre dynamique

LDC poursuit sa croissance au premier semestre 2026-2027. Le groupe agroalimentaire affiche un chiffre d'affaires de 3,74 milliards d'euros, en hausse de 8,4%, soutenu à la fois par les acquisitions et par la progression de ses activités historiques.

À périmètre constant, les ventes augmentent de 5,2%, tandis que les volumes progressent de 2,9%.

La Volaille, principale activité du groupe, voit son chiffre d'affaires progresser de 4%, à 2,08 milliards d'euros, malgré un léger recul des volumes, grâce à un mix produits plus favorable. L'International bondit de 15,5%, à 707 millions d'euros, porté notamment par l'intégration de Green Label, mais affiche également une solide croissance organique. Le Traiteur gagne 18,1%, à 635 millions d'euros, bénéficiant de l'acquisition de Pierre Martinet et du dynamisme des salades, du snacking et des pizzas. Le pôle Amont progresse pour sa part de 5,9%.

Ces performances ont été obtenues malgré plusieurs vents contraires, notamment les épisodes caniculaires qui ont affecté les élevages, la reprise encore progressive de la production de dinde et l'incendie du site hongrois de Tranzit-Food. LDC indique avoir rapidement mis en place des solutions alternatives pour limiter l'impact de ce sinistre sur son activité.

Après ce premier semestre jugé satisfaisant, LDC confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2026-2027. Le groupe vise toujours un chiffre d'affaires supérieur à 7,7 milliards d'euros et une marge opérationnelle courante supérieure à 5,5 %, tout en restant vigilant face aux incertitudes géopolitiques et à l'évolution des coûts des matières premières, de l'énergie et des emballages