Communiqué de presse LDC



Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026-2027

Croissance des ventes de +10,3% par rapport au 1er trimestre 2025-2026



Le chiffre d’affaires du Groupe LDC au 1er trimestre de l’exercice 2026-2027 s’établit à 1 856,4 M€, en hausse de +10,3 % par rapport au 1er trimestre 2025-2026. À périmètre constant, la croissance organique ressort à +6,0 %.



Cette progression en valeur s’explique par la dynamique soutenue des ventes à l’International, par un effet mix favorable et par la contribution du Groupe Pierre

Martinet intégrée depuis le 1er juin 2025. Les volumes progressent de +12,8%, dont +4,4% à périmètre constant.