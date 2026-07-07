 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LDC : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026-2027.
information fournie par Boursorama CP 07/07/2026 à 18:00

Communiqué de presse LDC

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026-2027
Croissance des ventes de +10,3% par rapport au 1er trimestre 2025-2026

Le chiffre d’affaires du Groupe LDC au 1er trimestre de l’exercice 2026-2027 s’établit à 1 856,4 M€, en hausse de +10,3 % par rapport au 1er trimestre 2025-2026. À périmètre constant, la croissance organique ressort à +6,0 %.

Cette progression en valeur s’explique par la dynamique soutenue des ventes à l’International, par un effet mix favorable et par la contribution du Groupe Pierre
Martinet intégrée depuis le 1er juin 2025. Les volumes progressent de +12,8%, dont +4,4% à périmètre constant.

Valeurs associées

LDC
124,600 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
76,13 +0,25%
CAC 40
8 436,24 -0,51%
EUR/USD SPOT
1,14139 +0,05%
Or
4 126,52 +0,47%
2CRSI
36,4 -7,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank