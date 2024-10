LDC : CA en ligne / Révision technique de la guidance

Publication du chiffre d’affaires S1 2024/2025

Après avoir enregistré un CA T1 2024/2025 de 1,5 Md€ (+0,2% dont -3,1% en organique), LDC annonce un chiffre d’affaires du premier semestre de 3,0 M€, soit un recul de -1,2%, dont -3,9% en organique, une performance en ligne avec les attentes. A l’instar du premier trimestre, les ventes du groupe sont tirées par un retour des volumes, dans un environnement de normalisation des prix et des conditions d’activité.

Perspectives et estimations

Le second semestre du groupe devrait être plus favorablement orienté, à la faveur d’un effet de base assez favorable (+2,1% de croissance au S2 2023/2024). LDC bénéficiera également de l’intégration d’Indykpol. En revanche, la conclusion des deux autres deals en cours (Routhiau et Pierre Martinet, pour un chiffre d’affaires total d’environ 300 M€) prend plus de temps qu’initialement prévu et reste tributaire du rythme de l’Autorité de la concurrence. LDC a donc revu sa guidance annuelle de chiffre d’affaires et vise à présent 6,2 Md€ pour l’ensemble de l’exercice, contre 6,5 Md€ précédemment.

Nous avons revu notre modèle et attendons désormais 6 242,6 M€ de CA 2024/2025e, soit une croissance de +0,7% (+2,6% induit sur le S2). L’objectif de marge opérationnelle courante du groupe d’environ 5% est quant à lui réitéré. Nous sommes alignés et attendons 302,9 M€ de ROC 2024/2025e, soit une MOC de 4,9% (-110 YoY), pour des BPA de 6,47€ (-11% vs notre estimation précédente).

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation à Achat et revoyons légèrement notre objectif de cours à 92€ (vs 94€ précédemment suite à la division par deux du nominal de l’action survenue cette semaine). Sur nos estimations, le titre se traite 6,6x EV/EBIT 2024e contre un secteur à 9,0x.