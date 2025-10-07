LDC : Accélération de la croissance au T2

Publication du chiffre d’affaires S1 2025/2026
Après avoir publié un T1 2025/2026 de 1 517,7 M€, +10,9%), LDC communique un chiffre d’affaires semestriel de 3 450 M€ (+15,6% dont +5,6% LFL). Le T2 (1 767 M€ soit une hausse de +20,5%) a été marqué par une légère accélération séquentielle de la croissance, notamment sous l’effet de l’intégration des acquisitions et des revalorisations tarifaires.
Perspectives et estimations
Après ce bon début d’exercice, très aligné avec le discours de la direction et nos attentes, les objectifs 2025/2026 sont réitérés (CA >7Md€, EBITDA 560 M€). Nous confirmons de notre côté nos estimations : un chiffre d’affaires de 7 047,8 M€, impliquant une croissance annuelle de +11,5%, et un EBITDA de 567,8 M€ (marge flat YoY à 8,1%).
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat sur le titre ainsi que notre objectif de cours de 106€ sur le titre (c10x EV/EBIT FY1 sur nos estimations). Malgré un très bon parcours en YTD (+31% vs +8% pour le CAC Mid & Small) LDC devrait continuer de surperformer.
