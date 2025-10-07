 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 967,18
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LDC : Accélération de la croissance au T2
information fournie par EuroLand Corporate 07/10/2025 à 09:34

Publication du chiffre d’affaires S1 2025/2026


Après avoir publié un T1 2025/2026 de 1 517,7 M€, +10,9%), LDC communique un chiffre d’affaires semestriel de 3 450 M€ (+15,6% dont +5,6% LFL). Le T2 (1 767 M€ soit une hausse de +20,5%) a été marqué par une légère accélération séquentielle de la croissance, notamment sous l’effet de l’intégration des acquisitions et des revalorisations tarifaires.


Perspectives et estimations


Après ce bon début d’exercice, très aligné avec le discours de la direction et nos attentes, les objectifs 2025/2026 sont réitérés (CA >7Md€, EBITDA 560 M€). Nous confirmons de notre côté nos estimations : un chiffre d’affaires de 7 047,8 M€, impliquant une croissance annuelle de +11,5%, et un EBITDA de 567,8 M€ (marge flat YoY à 8,1%).


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat sur le titre ainsi que notre objectif de cours de 106€ sur le titre (c10x EV/EBIT FY1 sur nos estimations). Malgré un très bon parcours en YTD (+31% vs +8% pour le CAC Mid & Small) LDC devrait continuer de surperformer.

Valeurs associées

SOCIETE LDC
92,6000 EUR Euronext Paris +3,23%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2025 à 09:34:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris toujours dans le rouge après la démission de Lecornu
    information fournie par AFP 07.10.2025 10:41 

    La Bourse de Paris évolue en baisse au lendemain de la démission surprise du Premier ministre français Sébastien Lecornu, poussant les investisseurs à la prudence face à un nouvel épisode d'instabilité politique dans le pays. Vers 10H00 heure de Paris, l'indice ... Lire la suite

  • Henkel AG & Co. KGaA : A proximité d'une zone de soutien (MD75S)
    Henkel AG & Co. KGaA : A proximité d'une zone de soutien (MD75S)
    information fournie par Zonebourse 07.10.2025 10:26 

    (Zonebourse.com) Le titre Henkel AG & Co. KGaA suit une dynamique baissière sur le court terme sous la résistance des 71.9 EUR. Néanmoins la pression vendeuse donne des premiers signes d'essoufflement suggérant ainsi l'amorce d'une reprise technique. Le timing ... Lire la suite

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Atos : Invest Securities réinitie un suivi à neutre
    information fournie par Zonebourse 07.10.2025 10:15 

    Invest Securities réinitie ce jour un suivi sur le titre Atos à 'neutre' avec un objectif de cours de 60 euros, estimant que 'la très forte hausse depuis 3 mois (+86%) limite le potentiel de revalorisation'. 'A l'instar du marché, nous accueillons positivement ... Lire la suite

  • ( POOL / STEPHANE MAHE )
    Instabilité politique, flou budgétaire : la France inquiète les investisseurs
    information fournie par Boursorama avec Media Services 07.10.2025 10:10 

    La démission surprise du Premier ministre français Sébastien Lecornu ravive les inquiétudes des investisseurs quant à la situation politique et budgétaire du pays, pesant sur la Bourse de Paris et relevant le coût de la dette. Entre impasse politique, incertitudes ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank