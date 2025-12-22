LCB remporte un appel d'offre au Luxembourg

(AOF) - La société Les Constructeurs du Bois a remporté un appel d’offres stratégique au Luxembourg. LCB a annoncé la signature du compromis de vente du lot 10 du futur quartier Belval Sud, avec Agora, une société luxembourgeoise de développement détenues à parts égales par ArcelorMittal et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Le lote dispose d’une surface constructible de référence de 10 416m² répartis sur 10 bâtiments et constitue la dernière pièce du développement résidentiel du site de Belval. Le volume de vente de ce projet est de près de 50 millions d’euros.
Valeurs associées
|38,470 EUR
|Tradegate
|+0,23%
|38,340 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,66%
|38,370 EUR
|XETRA
|+0,63%
|7,575 CHF
|Swiss EBS Stocks
|0,00%
|37,965 EUR
|LSE Intl
|-0,75%
|43,3580 USD
|OTCBB
|0,00%
|36,4200 EUR
|Sibe
|+3,14%
|38,3500 EUR
|Sibe
|+0,66%
|2,6000 EUR
|Euronext Paris
|-1,52%
A lire aussi
-
Mauvaise nouvelle pour Pfizer : son vaccin anti-bronchiolite, Abrysvo, fait moins bien chez les bébés que son principal concurrent, le Beyfortus d'AstraZeneca et Sanofi , selon une étude, alors que nombre de pays hésitent sur le meilleur traitement à déployer. ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi, les investisseurs ayant choisi de prendre leurs bénéfices après les récents gains et avant la publication de nouvelles données sur l'économie américaine, qui pourraient donner de nouveaux indices ... Lire la suite
-
(Coquille paragraphe 1) La Chine va imposer des droits provisoires allant de 21,9% à 42,7% sur les produits laitiers importés de l’Union européenne (UE), une annonce largement perçue comme une mesure de rétorsion contre les taxes européennes sur les véhicules ... Lire la suite
-
(AOF) - Alstom a signé un contrat avec Hellenic Train, la principale compagnie ferroviaire privée en Grèce, pour la fourniture de 23 rames automotrices électriques (RAE) Coradia Stream. Le contrat, d'une valeur de 393 millions d'euros, comprend les services de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer