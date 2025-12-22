LCB remporte un appel d'offre au Luxembourg

(AOF) - La société Les Constructeurs du Bois a remporté un appel d’offres stratégique au Luxembourg. LCB a annoncé la signature du compromis de vente du lot 10 du futur quartier Belval Sud, avec Agora, une société luxembourgeoise de développement détenues à parts égales par ArcelorMittal et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Le lote dispose d’une surface constructible de référence de 10 416m² répartis sur 10 bâtiments et constitue la dernière pièce du développement résidentiel du site de Belval. Le volume de vente de ce projet est de près de 50 millions d’euros.