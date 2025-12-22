 Aller au contenu principal
LCB remporte un appel d'offre au Luxembourg
information fournie par AOF 22/12/2025 à 17:53

(AOF) - La société Les Constructeurs du Bois a remporté un appel d’offres stratégique au Luxembourg. LCB a annoncé la signature du compromis de vente du lot 10 du futur quartier Belval Sud, avec Agora, une société luxembourgeoise de développement détenues à parts égales par ArcelorMittal et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Le lote dispose d’une surface constructible de référence de 10 416m² répartis sur 10 bâtiments et constitue la dernière pièce du développement résidentiel du site de Belval. Le volume de vente de ce projet est de près de 50 millions d’euros.

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
38,470 EUR Tradegate +0,23%
ARCELORMITTAL
38,340 EUR Euronext Amsterdam +0,66%
ARCELORMITTAL
38,370 EUR XETRA +0,63%
ARCELORMITTAL
7,575 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
ARCELORMITTAL
37,965 EUR LSE Intl -0,75%
ARCELORMITTAL
43,3580 USD OTCBB 0,00%
ARCELORMITTAL
36,4200 EUR Sibe +3,14%
ARCELORMITTAL
38,3500 EUR Sibe +0,66%
LES CONSTRUCTEURS DU BOIS
2,6000 EUR Euronext Paris -1,52%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

