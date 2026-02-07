Municipales: premier déplacement de Bardella qui réaffirme son soutien à Marine Le Pen

Le président du Rassemblement National (RN) Jordan Bardella lors d'une visite sur un marché d'Agde, dans le sud de la France, le 7 février 2026 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Jordan Bardella a réitéré samedi son soutien à Marine Le Pen lors d'une visite à Agde et Carcassonne, dans le sud de la France, son premier déplacement dédié aux municipales à cinq semaines d'un scrutin où le parti d'extrême droite entend "gagner un maximum de communes".

"L'enjeu, c'est évidemment la mobilisation la plus forte possible dès le premier tour et, ici à Carcassonne, on est typiquement dans une ville, au travers de la candidature de Christophe Barthès (l'un des députés RN de l'Aude, ndlr), que peut gagner le Rassemblement national. Donc c'est important que des Français aillent voter pour des maires patriotes, des maires bleu marine", a déclaré M. Bardella au milieu d'une foule compacte aux portes de la cité médiévale de Carcassonne, où il a déambulé dans l'après-midi.

Dans la matinée, le président du RN s'était également offert un bain de foule sur un marché d'Agde, station balnéaire de 30.000 habitants dans l'Hérault, où il a été accueilli par plusieurs centaines de sympathisants, certains entonnant la Marseillaise ou scandant "Jordan président", a constaté une journaliste de l'AFP.

M. Bardella, dédicaçant dans les deux villes son livre et enchaînant le selfies, a réitéré son "soutien" et son "amitié" à Marine Le Pen "dans cette dernière ligne droite du procès".

La cheffe de file du RN est jugée en appel à Paris avec dix cadres du parti pour avoir employé, auprès d'eurodéputés, des assistants parlementaires rémunérés par le Parlement européen mais dont l'activité aurait été au seul bénéfice du FN (devenu RN).

La procureure générale a notamment requis à l'encontre de Marine Le Pen cinq ans d'inéligibilité, une peine qui pourrait mettre à mal ses ambitions pour la présidentielle de 2027.

Interrogé samedi sur la possibilité de remplacer Mme Le Pen comme candidat en 2027, il a répondu: "je me prépare à être chef de gouvernement et nous serons présents sur la grille de départ de l'élection présidentielle quoi qu'il arrive, avec l'ambition de la gagner et d'offrir aux Français l'espérance, l'alternance et le changement qu'ils attendent et qu'ils méritent".

Selon un sondage Odoxa publié jeudi par Le Figaro, 69% des sympathisants du RN pensent que Jordan Bardella ferait un meilleur candidat que Marine Le Pen pour la présidentielle.

Avant les municipales des 15 et 22 mars, M. Bardella a réitéré l'ambition de son parti de "gagner un maximum de communes." Objectif: "prouver dans le cadre de ces élections municipales que le changement n'attend pas l'élection présidentielle."

A Agde, "on est dans une ville qui est en phase avec l'idée du Rassemblement National", a indiqué à l'AFP Aurélien Lopez-Liguori, trentenaire solidement implanté et député RN de la 7e circonscription de l'Hérault.

Agde a été dirigée pendant 23 ans par un maire LR, Gilles d'Ettore, qui avait démissionné en 2024 en raison d'une affaire judiciaire pour prise illégale d'intérêt et corruption. Son premier adjoint lui a succédé à la mairie.

Carcassonne est de son côté "une ville dans laquelle on ne cesse de progresser élection après élection", a souligné M. Bardella, rappelant que "l'Aude est un département qui a vu plusieurs députés élus et siéger à l'Assemblée nationale".