LCB (MLLCB) - RN S1 / Confirmation de la trajectoire - Achat - Obj. 4,92 € - Pot. +41%

L'effet volume associé à une maîtrise de la marge brute et des frais de structure joue logiquement favorablement sur la rentabilité d'exploitation qui s'améliore de 3 points par rapport au S1 2023 pour atteindre 15,7% ce qui est supérieur à nos attentes. La rentabilité nette recule, quant à elle, de 0,7 point du fait d'un résultat financier de -0,5 M€ vs -0,2 M€ lié aux dettes financières qui s'élèvent à 9,7 M€ vs 9,3 M€ au 31/12/2023.

Au niveau du bilan, la dette financière nette est de 9 M€ vs 6,6 M€ au 31/12 ce qui est directement corrélé à l'accroissement du backlog, la direction confirmant être positionnée sur plus de 60 projets représentant un volume d'affaires à horizon 2028 de 200 M€. Les capitaux propres s'élèvent à 4,9 M€ vs 3,5 M€ bénéficiant des résultats du S1 et de l'augmentation de capital d'1 M€ réalisée en début d'année.

In fine, sur le 1er semestre LCB affiche des résultats au-delà de nos attentes ce qui conforte notre attente annuelle d'une Mex de 11,1% pour un CA de 24 M€ vs 11,9% en 2023. Cela se veut même conservateur. Le recul attendu est lié au renforcement de l'équipe qui devrait être proche d'une vingtaine vs 13 fin 2023.