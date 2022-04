LBPAM emménage dans le centre de Paris

(NEWSManagers.com) - La Banque Postale Asset Management, filiale de La Banque Postale, s’est installé comme prévu dans son nouveau site de Morland, au 36 Quai Henri IV, dans le quatrième arrondissement de Paris.

L'immeuble en bord de Seine correspond à la réhabilitation d'un ancien site de la préfecture de Paris et est baptisé Morland Mixité Capitale. Selon LBPAM, il se veut un ensemble écoresponsable de sa conception à son usage quotidien. Par exemple, la construction aurait fait "la part belle" au réemploi de matériaux provenant de l’ancien site. Par ailleurs, la mise en place de solutions de valorisation des biodéchets et de boucles d’énergie reliant tous les programmes du site, doit permettre à LBP AM « de s’appliquer à elle-même l’exigence qu’elle attend des entreprises dans lesquelles elle investit », selon la société de gestion.

Le site abritera très bientôt des lieux variés et directement intégrés à la vie du quartier. En plus des bureaux, on y trouvera ainsi des logements, un marché et des commerces, mais aussi une crèche, un centre artistique, un hôtel, un restaurant et un bar rooftop et enfin une auberge de jeunesse.