LBP AM s' installera dans le 4ème arrondissement de Paris l'an prochain

(NEWSManagers.com) - La Banque Postale Asset Management va installer son futur siège au sein de l' immeuble Seine de Morland Mixité Capitale situé sur le Quai Henri IV dans le quatrième arrondissement de Paris.

Les 180 salariés de LBP AM et de sa filiale Tocqueville Finance s' installeront sur 3.302 m² au sein d' un immeuble neuf et végétalisé avec vue sur Seine d' ici au premier trimestre 2022. Les équipes sont actuellement basées dans le 15ème arrondissement.

Le projet de rénovation urbaine Morland Mixité Capitale, conçu par David Chipperfield Architects et CALQ Architecture pour le groupe Emerige, a pour objet la réhabilitation de l' ancien site administratif de la préfecture de Paris.

Le site comprendra quelque onze usages ouverts aux Parisiens et aux visiteurs de la Capitale grâce à une rue intérieure qui se voudra " vivante et attractive" , indique un communiqué et qui reliera le Boulevard Morland au Quai Henri IV. " Sa métamorphose donnera vie à des bureaux, logements, commerces, une crèche, un centre artistique, une auberge de jeunesse, un centre de fitness, une piscine et une rue intérieure accueillant un marché alimentaire permanent proposant des produits de qualité issus du circuit court " , décrit le communiqué. Aux deux derniers étages, le bar et le restaurant d' un hôtel 5 étoiles abriteront une œuvre panoramique de l' artiste Olafur Eliasson et du Studio Other Spaces, accessible à tous et offrant une vue " spectaculaire " de Paris.

Morland Mixité Capitale est aussi un projet ambitieux en termes d' éco-responsabilité et d' innovation. Le projet prévoit en outre 4 000 m² d' espaces végétalisés conçus par l' architecte paysagiste Michel Desvignes.