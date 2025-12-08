 Aller au contenu principal
LBP AM recrute une spécialiste du marketing de Tikehau
information fournie par Agefi Asset Management  08/12/2025 à 08:15

LBP AM vient de recruter Marguerite de Lajugie en tant que responsable du marketing produits ( head of product marketing ). L’intéressée vient de Tikehau Capital où elle travaillait depuis 2022, dernièrement comme directrice adjointe marque et marketing stratégique. Avant cela, elle officiait chez Mirova comme senior product manager sur les actifs cotés ISR, depuis 2020, après avoir été marketing associate pendant quatre ans chez J.P. Morgan Asset Management. Marguerite de Lajugie a débuté son parcours en 2013 comme chargée de marketing chez CPR Asset Management (groupe Amundi).

Chez LBP AM, Marguerite de Lajugie est rattachée à Anne-Laure Gelot, directrice marketing, communication et RSE. Elle a pour mission de « concevoir et mettre en œuvre la stratégie marketing produits pour l’ensemble des stratégies cotées et non cotées de LFDE et LBP AM ».

