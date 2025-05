LBP AM nomme Pierre Sémont au poste de directeur des opérations

(AOF) - LBP AM annonce la nomination de Pierre Sémont au poste de directeur des opérations. Il reportera à Pierre Ernst, membre du directoire de LBP AM et supervisera les équipes data, performance et reportings, Relations avec les partenaires et middle office avancé. "Il conduira notamment l’ensemble des projets opérationnels et d’innovation en lien avec la croissance de l’activité", précise un communiqué.

Pierre Sémont compte 20 ans d'expérience dans l'industrie de la gestion d'actifs. En 2006, il intègre AXA IM, où il exerce différentes responsabilités pendant près de 18 ans. Pierre Sémont a occupé le poste de responsable monde performance et reporting de 2020 à 2024.