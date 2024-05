LBP AM : "les taux à long terme US se sont ajustés aux anticipations de baisses de taux à venir"

(AOF) - Les taux à long terme américains se sont ajustés aux anticipations de baisses de taux à venir, mais semblent aussi intégrer, plus récemment, la possibilité d'un ralentissement de la croissance", explique La Banque Postale AM.

"En effet, malgré les anticipations de baisses des taux directeurs bien moins importantes que prévu en 2024 par rapport aux attentes très agressives de début d'année, les déclarations de banquiers centraux indiquant que pour eux des baisses des taux devraient toute de même intervenir au cours de l'année à venir, ont sûrement contribué à la baisse des taux nominaux depuis début mai. Néanmoins, cette baisse semble aussi refléter un ajustement à la baisse graduel des perspectives de croissance de l'économie américaine", détaille l'asset manager.

Ainsi, en décomposant de manière simple le taux à 10 ans américain entre sa composante liée aux anticipations d'inflation et sa partie réelle, La Banque Postale AM constate que c'est bien cette dernière qui a contribué le plus fortement à l'ajustement des taux longs récemment.

"Evidemment, cette décomposition est un peu simpliste, car dans les taux longs, on retrouve aussi une prime de terme, qui devrait traduire les incertitudes liées à la détention d'une obligation sur une période longue. Néanmoins, les calculs de cette prime montrent qu'elle est revenue presque nulle. D'où le fait de considérer que ce sont bien les anticipations de croissance qui se sont ajustées à la baisse. Cette anticipation devrait refléter donc le taux d'équilibre du taux réel neutre à long terme", fait savoir l'asset manager.