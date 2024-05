LBP AM : "les marchés peuvent absorber des baisses de taux plus tardives"

(AOF) - "Les taux d'intérêt américains se tendent de nouveau cette semaine en raison des doutes toujours plus grands quant aux baisses de taux de la Fed et à la légère remontée des prix du pétrole, ce qui cape les marchés actions. Le marché n'anticipe plus qu'une baisse de taux d'ici la fin de l'année et les taux 10 ans repassent au-dessus de 4,5% pour la première fois depuis le début du mois après que Neel Kashkari ait dit qu'il n'excluait pas totalement des hausses de taux supplémentaires même si c'était peu probable", fait savoir La Banque Postale AM.

"Comme nous l'avons déjà écrit, les marchés peuvent absorber selon nous des baisses de taux plus tardives et limitées, d'autant que les données économiques sont plutôt positives. Mais ils réagiraient probablement très négativement à un retournement du discours de la Fed qui exclurait les perspectives de baisses de taux. Cela dit, nous pensons que ce risque est en l'état très limité, d'où notre positionnement raisonnablement constructif", explique l'asset manager.

Par ailleurs, La Banque Postale AM estime que "les dernières enquêtes en provenance des Etats-Unis pour le mois de mai rassurent un peu après la faiblesse des données pour avril. Après le rebond de l'enquête PMI de S&P et contrairement à l'enquête de l'Université du Michigan, l'enquête moins volatile sur la confiance des consommateurs du Conference Board indique que la situation des ménages américains reste solide".

Surtout, ils indiquent que le marché du travail reste favorable, ce qui limite les risques de ralentissement abrupt de l'économie. Cela se reflète au total dans les surprises économiques qui se stabilisent après être passées en territoire négatif depuis le début du mois.