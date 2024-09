LBP AM : "les incertitudes sur le rythme de baisse des taux l’année prochaine restent importantes"

(AOF) - "Les réunions de septembre des principales Banques centrales ont apporté un peu plus de clarté sur les trajectoires des taux directeurs pour la fin de l’année. Le retour du soutien de la Fed, qui veut éviter à tout prix d’être en retard dans son soutien à l’économie, est plutôt positif pour les actifs risqués et est favorable à une repentification de la courbe des taux", explique Xavier Chapard, stratégiste pour la Banque Postale AM.

Cela dit, les incertitudes sur le rythme de baisse des taux l'année prochaine restent importantes avec des risques à la hausse comme à la baisse en fonction de l'amplitude du ralentissement de l'économie américaine et du rythme de normalisation des pressions inflationnistes globales.

La Fed a réduit ses taux de 50 points de base la semaine dernière et ses membres prévoient 50 points de base de baisses supplémentaires d'ici la fin de l'année. "Ces baisses des taux agressives en début de cycle de baisse sont justifiées, par la Fed, par le fait qu'un recalibrage était nécessaire maintenant que les risques entre inflation et emploi sont redevenus 'globalement équilibrés'. Mais la Fed n'indique pas qu'il s'agit du nouveau rythme de baisse de taux normal, puisqu'elle prévoit 'seulement' quatre baisses de taux l'année prochaine", observe Xavier Chapard.

"C'est aussi notre scénario central, même si nous pensons que les taux pourraient baisser plus fortement à court terme en cas de récession et moins fortement à moyen terme, si les pressions inflationnistes ne se normalisent pas totalement l'année prochaine", précise t-il.