LBP AM : "Les éventuelles hausses de droits de douanes par Trump seront modérées"

(AOF) - Donald Trump a continué d’agiter la possibilité de hausses des tarifs douaniers contre ses partenaires, une forme de contrainte pour donner plus d’accès aux produits américains à l’extérieur et obtenir plus d’investissements aux Etats-Unis. On verra d’ici 1 à 3 mois quelles éventuelles décisions seront prises. Selon nous, les éventuelles hausses de droits de douanes seront modérées", expliquent Sebastien Paris Horvitz et Xavier Chapard, respectivement directeur de la recherche et stratégiste chez La Banque Postale AM.

Dans le cas contraire, les scénarios économiques devront être dégradés nettement et les actifs risqués seront mis à mal. Une perspective qui semble peu cohérente avec les objectifs du président.

"L'autre objectif du président est de faire baisser le prix du pétrole : 40 dollars le baril a été annoncé comme niveau souhaité. Ce niveau est peu vraisemblable à court terme et même à horizon de quelques années, si la stratégie consiste à faire monter la production pétrolière américaine. Même sous l'effet de la dérégulation, il est difficile de rendre rentable la production américaine à 40 dollars. A moins que l'Etat donne des subventions massives aux producteurs, par exemple en supprimant l'impôt sur les sociétés pétrolières", affirment ensuite Sebastien Paris Horvitz et Xavier Chapard.

Aujourd'hui, l'équilibre du marché pétrolier, avec les anticipations de demande, se situe selon la plupart des experts autour de 75 dollars le baril. Il a été plus élevé récemment du fait des nouvelles sanctions imposées à la Russie et des craintes que le président Trump puisse imposer aussi des sanctions à l'Iran.

Néanmoins, hier, le prix à fortement baissé, avec l'annonce du président Trump de son intention de demander plus de production à l'Arabie Saoudite.

"Après s'être battu pour garder le prix du baril de pétrole proche au moins de 80 dollars, il est difficile de concevoir que ce pays va inonder le marché", font savoir les deux analystes.