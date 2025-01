LBP AM lance LBP AM European Private Market

(AOF) - LBP AM a annoncé la création d'une marque dédiée pour sa plateforme d'actifs privés européens : LBP AM European Private Markets. " Le lancement de LBP AM European Private Markets s'inscrit dans la dynamique initiée par la récente nomination de Peter Arnold, au poste de directeur de la plateforme d'actifs privés européens de LBP AM ", explique le gestionnaire d'actifs. Ce dernier affiche comme ambition " d'accélérer sa croissance sur le segment stratégique des actifs privés européens ".

LBP AM European Private Markets totalise, depuis l'origine, 9,4 milliards d'euros levés et 8,4 milliards d'euros investis dans plus de 300 transactions.