LBP AM : la question pour les marchés est de savoir si la Fed baissera ou non ses taux en novembre

(AOF) - "L’inflation américaine surprend à la hausse pour le second mois consécutif, en septembre", relève Xavier Chapard, stratégiste à La Banque Postale AM. Ce dernier signale également que l’inflation sous-jacente a accéléré de façon inattendue, enregistrant sa première hausse depuis le premier trimestre.

"Surtout, contrairement au mois précédent, la surprise à la hausse sur l'inflation est généralisée et touche en particulier le prix des services hors loyers, l'indicateur suivi de près par la Fed pour juger des pressions inflationnistes domestiques" souligne le spécialiste. "Alors que l'inflation des services hors loyers avait enfin ralenti cet été, elle remonte en septembre, proche de 5%, contre moins de 3% avant le Covid".

Selon le gestionnaire d'actifs, les chiffres d'inflation de septembre, en plus de ceux sur le marché de l'emploi, sont donc plus problématiques pour les perspectives d'inflation à moyen terme et donc pour la Fed. D'autant que les minutes de la dernière réunion de la Fed montrent que, si tous les membres de la Fed étaient favorables à une première baisse de taux en septembre, certains auraient préféré une baisse plus limitée (25 points de base plutôt que 50 points).

Pour Xavier Chapard, la question pour les marchés n'est plus de savoir si la Fed baissera de 25 ou de 50 points de base en novembre, mais si la Fed baissera ou non ses taux lors de cette réunion.

"Nous continuons de penser que la Fed va baisser ses taux de 25 points de base en novembre et en décembre, car les taux sont encore nettement en territoire restrictif. Et parce que les ouragans et les grèves risquent de peser sur l'activité et l'emploi à court terme. Pour la première fois depuis août, le marché n'anticipe pas des taux plus bas par rapport à nos anticipations" explique le stratégiste.