LBP AM : "la déception des investisseurs pourrait effacer la progression de la bourse chinoise"

(AOF) - "En Chine, les déclarations du président de la puissante Commission nationale pour le développement et les réformes (NDRC) sont venues refroidir les investisseurs. Alors que l’incroyable rebond des actions chinoises au cours de la semaine passée s’était nourri fortement de l’attente de l’annonce d’un plan de soutien budgétaire conséquent, le dirigeant a annoncé une augmentation des dépenses publiques de 200 milliards de yuan (28 milliards de dollars) supplémentaires en 2024, qui seraient prises sur les engagements de 2025", explique Sebastian Paris Horvitz, stratégiste La Banque Postale AM.

Evidemment, la bourse de Hong Kong a réagi avec une baisse de près de 10%.

"Est-ce simplement une erreur de communication ? Il est certain que les autorités doivent clarifier au plus vite quel est leur plan de soutien à l'économie. Le mouvement de baisse d'hier (ndlr : 8 octobre) montre que toute forte déception des investisseurs pourrait effacer rapidement la progression de la bourse chinoise, et avoir un impact néfaste sur la confiance à moyen terme", prévient Sebastian Paris Horvitz.