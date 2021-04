LBP AM et Tocqueville réunissent leurs équipes commerciales

(NEWSManagers.com) - La Banque Postale Asset Management (LBP AM) met en commun sa direction commerciale avec celle de sa filiale Tocqueville Finance.

Elle se compose désormais de 15 commerciaux répartis en trois pôles : investisseurs institutionnels, distributeurs et clients particuliers des réseaux partenaires.

Dans le cadre de cette réorganisation, Caroline Frelet-Desclaux est nommée directrice des ventes clientèle institutionnelle LBP AM en plus de ses fonctions de directrice du développement Tocqueville Finance. Dans ses nouvelles fonctions, elle a pour mission de superviser la commercialisation des solutions d' investissement des deux marques par les deux pôles de vente dédiés, aux clients institutionnels d' une part, et aux distributeurs d' autre part. Avec Laurent Bouvier, directeur du développement, en charge du troisième pôle consacré aux réseaux partenaires, elle sera rattachée à Mathilde Sauvé, directrice développement et marketing du groupe LBP AM.

Sous la direction de Caroline Frelet-Desclaux, le pôle dédié aux clients institutionnels est renforcé par les arrivées de Frédéric Didelot, Philippe Guérin et Cyril Jemain, aux postes de responsables relations investisseurs institutionnels. Frédéric Didelot a rejoint LBP AM en janvier en provenance d' Allianz Global Investors. Philippe Guérin est arrivé en décembre 2020 après avoir travaillé au sein du groupe OFI. Enfin, Cyril Jemain a intégré la société en janvier dernier après avoir officié chez Exane.