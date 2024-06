LBP AM : "408 000 emplois détruits selon l'enquête auprès des ménages américains"

(AOF) - "Alors que depuis la mi-avril, les données économiques américaines ressortaient moins bonnes qu’attendues, les dernières ont été plus favorables. C’est le cas de l’emploi pour le mois de mai. En effet, les créations d’emplois ont été nettement supérieures aux attentes, avec 272 000 créations de postes de travail, selon l’enquête auprès des entreprises. Ceci a entraîné de nouveau une forte montée des taux d'intérêt à long terme, car les anticipations de baisses de taux directeurs de la Fed par le marché se voyaient diminuées", explique La Banque Postale AM.

Néanmoins, l'enquête auprès des ménages, à partir de laquelle est déterminée le taux de chômage, montre que celui-ci a continué à monter pour atteindre 4%, soit le plus haut niveau depuis janvier 2022. Ce niveau reste historiquement faible et est seulement 0,3 point supérieur à celui qui prévalait il y a un an.

Aussi, le taux de chômage élargi, c'est à dire en considérant les personnes qui ont des emplois très précaires, est resté inchangé à 7,4%, soit le plus haut depuis fin 2021.

"L'enquête auprès des ménages, révèle aussi que le taux de participation a légèrement baissé, à 62,5%, restant donc toujours en dessous du niveau pré-Covid. Cette baisse est essentiellement due au recul de la participation chez les plus jeunes. En effet, le taux de participation dans la catégorie d'âge la plus importante, les 25-54 ans a continué de monter, se situant maintenant juste en dessous du record du début des années 2000", souligne La Banque Postale AM.

Malgré cette participation forte dans la catégorie plus large, il est clair que l'enquête auprès des ménages donne un message bien moins robuste sur l'état du marché du travail que celle auprès des entreprises. En effet, alors que plus de 270 000 emplois auraient été créés selon les entreprises en mai, 408 000 auraient été détruits selon l'enquête auprès des ménages.

En fait, sur un an le contraste est très important avec seulement 376 000 emplois créés selon l'enquête auprès des ménages contre près de 2,8 millions selon l'enquête auprès des entreprises.