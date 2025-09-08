 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 745,50
+0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LB Pharmaceuticals vise une valorisation de 322 millions de dollars pour son introduction en bourse dans le secteur de la biotechnologie, dans un contexte de sécheresse sectorielle
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 16:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société LB Pharmaceuticals, qui développe des médicaments à court d'argent, a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation de 321,6 millions de dollars pour son introduction en bourse à New York, ce qui pourrait constituer la première introduction en bourse importante d'une entreprise de biotechnologie aux États-Unis depuis des mois.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

Les introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies, qui ont toujours été un moteur essentiel des introductions en bourse dans le secteur de la santé aux États-Unis, ont chuté cette année en raison de l'incertitude réglementaire, ce qui a mis sur la touche de nombreux émetteurs potentiels.

Le développeur de médicaments pour la perte de poids Aardvark Therapeutics AARD.O a été la dernière biotech notable à lever plus de 50 millions de dollars en 2025; ses actions ont presque été divisées par deux depuis leurs débuts en février.

Aurion Biotech et Odyssey Therapeutics ont toutes deux abandonné leur projet de cotation à New York au début de l'année.

CONTEXTE

Fondée en 2015, LB Pharmaceuticals développe des thérapies ciblant la schizophrénie, la dépression bipolaire et d'autres maladies neuropsychiatriques.

Le principal candidat expérimental de la biotech, le LB-102, un médicament oral en phase finale de développement, vise à traiter la schizophrénie aiguë - une apparition soudaine et intense de symptômes psychotiques.

LB Pharmaceuticals prévoit de commencer un essai de six semaines du LB-102 chez des patients atteints de schizophrénie aiguë au cours du premier trimestre 2026.

PAR LE NOMBRE

L'entreprise new-yorkaise cherche à obtenir jusqu'à 266,7 millions de dollars en offrant 16,7 millions d'actions dont le prix est compris entre 14 et 16 dollars chacune.

Elle a levé plus de 120 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont les sociétés de capital-risque Deep Track Capital, Pontifax, TCG Crossover Fund et Vida Ventures.

Au 30 juin, la société disposait de 14,2 millions de dollars de liquidités.

PROCHAINE ÉTAPE

LB Pharmaceuticals sera cotée au Nasdaq sous le symbole "LBRX". Leerink Partners, Piper Sandler et Stifel sont les principaux souscripteurs de l'offre.

La société prévoit d'utiliser les produits pour faire avancer le développement clinique du LB-102 pour la schizophrénie aiguë et la dépression bipolaire, ainsi que pour des besoins généraux de l'entreprise.

Valeurs associées

AARDVARK THERA
8,5000 USD NASDAQ -1,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des roses blanches osées sur le cercueil du défunt créateur de mode italien Giorgio Armani alors que le corbillard arrive pour ses funérailles à l'église San Martino de Rivalta, près de Plaisance, dans le nord de l'Italie, le 8 septembre 2025 ( AFP / Piero CRUCIATTI )
    Dernier adieu à Giorgio Armani dans l'intimité
    information fournie par AFP 08.09.2025 17:47 

    Les funérailles privées du couturier italien Giorgio Armani, décédé jeudi à 91 ans, se sont tenues lundi dans l'église San Martino de Rivalta, à une centaine de kilomètres au sud de Milan, où reposent les parents et le frère du styliste. Quelques badauds étaient ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 08.09.2025 17:46 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, à l'issue d'une séance portée par la perspective de baisse des taux de la banque centrale américaine après la publication, la semaine dernière, de signaux d'affaiblissement du marché de l'emploi aux Etats-Unis. ... Lire la suite

  • Une concession Peugeot, marque du groupe Stellantis (Crédit: / Adobe Stock)
    Opel (Stellantis) dévoile de nouveaux modèles à l'occasion du salon de Munich
    information fournie par Zonebourse 08.09.2025 17:42 

    (Zonebourse.com) - Stellantis rapporte que sa marque Opel a dévoilé en première mondiale la Corsa GSE Vision Gran Turismo et le nouveau Mokka GSE à l'occasion du IAA Mobility de Munich, soit l'un des plus grands salons automobiles au monde. Dans le détail, le constructeur ... Lire la suite

  • Heurts entre manifestants et polciers à Katmandou, le 8 septembre 2025 au Népal ( AFP / Prabin RANABHAT )
    Une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux violemment dispersée au Népal: 17 morts et 400 blessés
    information fournie par AFP 08.09.2025 17:35 

    Au moins 17 morts et des centaines de blessés: la police népalaise a violemment dispersé lundi dans la capitale Katmandou une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption. La semaine dernière, le gouvernement a ordonné le blocage de 26 plateformes, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank