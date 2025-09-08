LB Pharmaceuticals vise une valorisation de 322 millions de dollars pour son introduction en bourse dans le secteur de la biotechnologie, dans un contexte de sécheresse sectorielle

La société LB Pharmaceuticals, qui développe des médicaments à court d'argent, a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation de 321,6 millions de dollars pour son introduction en bourse à New York, ce qui pourrait constituer la première introduction en bourse importante d'une entreprise de biotechnologie aux États-Unis depuis des mois.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

Les introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies, qui ont toujours été un moteur essentiel des introductions en bourse dans le secteur de la santé aux États-Unis, ont chuté cette année en raison de l'incertitude réglementaire, ce qui a mis sur la touche de nombreux émetteurs potentiels.

Le développeur de médicaments pour la perte de poids Aardvark Therapeutics AARD.O a été la dernière biotech notable à lever plus de 50 millions de dollars en 2025; ses actions ont presque été divisées par deux depuis leurs débuts en février.

Aurion Biotech et Odyssey Therapeutics ont toutes deux abandonné leur projet de cotation à New York au début de l'année.

CONTEXTE

Fondée en 2015, LB Pharmaceuticals développe des thérapies ciblant la schizophrénie, la dépression bipolaire et d'autres maladies neuropsychiatriques.

Le principal candidat expérimental de la biotech, le LB-102, un médicament oral en phase finale de développement, vise à traiter la schizophrénie aiguë - une apparition soudaine et intense de symptômes psychotiques.

LB Pharmaceuticals prévoit de commencer un essai de six semaines du LB-102 chez des patients atteints de schizophrénie aiguë au cours du premier trimestre 2026.

PAR LE NOMBRE

L'entreprise new-yorkaise cherche à obtenir jusqu'à 266,7 millions de dollars en offrant 16,7 millions d'actions dont le prix est compris entre 14 et 16 dollars chacune.

Elle a levé plus de 120 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont les sociétés de capital-risque Deep Track Capital, Pontifax, TCG Crossover Fund et Vida Ventures.

Au 30 juin, la société disposait de 14,2 millions de dollars de liquidités.

PROCHAINE ÉTAPE

LB Pharmaceuticals sera cotée au Nasdaq sous le symbole "LBRX". Leerink Partners, Piper Sandler et Stifel sont les principaux souscripteurs de l'offre.

La société prévoit d'utiliser les produits pour faire avancer le développement clinique du LB-102 pour la schizophrénie aiguë et la dépression bipolaire, ainsi que pour des besoins généraux de l'entreprise.