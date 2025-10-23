Lazard s'envole après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de la banque d'investissement Lazard LAZ.N en hausse de 2,70 % à 52,49 $ avant le marché

** La société annonce un chiffre d'affaires de 748 millions de dollars au 3ème trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 725,7 millions de dollars, selon les données fournies par LSEG

** Elle publie également un bénéfice ajusté de 56 cents par action, contre une estimation moyenne de 45 cents par action pour les analystes

** "Nous voyons un environnement de plus en plus constructif pour nos deux activités, avec un engagement substantiel des clients", directeur général Peter R. Orszag

** A la dernière clôture, l'action LAZ était en baisse de ~3,28% depuis le début de l'année