Lazard promeut trois nouveaux managing directors

(AOF) - Le groupe Lazard annonce la nomination au rang de managing director de Daphné Behaghel au sein de la Compagnie Financière Lazard Frères, ainsi que de Scander Bentchikou et Santillance Coquebert de Neuville au sein de Lazard Frères Gestion.

Daphné Behaghel est general counsel de la Compagnie Financière Lazard Frères (CFLF) depuis 2023.

Elle a débuté sa carrière en 1999 en tant que juriste chez IBM, avant de devenir avocate à la Cour pendant 10 ans au sein de Simmons & Simmons puis Hogan Lovells. En 2011, elle a intégré Oddo BHF en tant que global head of legal asset management, rejoignant ensuite la Banque Privée Saint-Germain en 2018 en tant que directrice juridique.

Diplômée d'un DEA de droit privé et d'un Magistère de droit des activités économiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle dispose du certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré par l'Ecole de Formation du Barreau de Paris.

Scander Bentchikou est analyste et gérant de portefeuille au sein de l'équipe de gestion des actions européennes de Lazard Frères Gestion depuis 2010. Il est notamment responsable de l'analyse des secteurs banque, assurance et immobilier et responsable du pôle ESG au sein de la gestion actions.

Auparavant, il a exercé pendant dix ans la profession d'analyste sell-side spécialisé sur les valeurs bancaires (Oddo Securities / Cantor ETC Pollack). Il a débuté sa carrière dans le département d'audit Institutions Financières chez Deloitte & Touche en tant que commissaire aux comptes.

Scander est diplômé d'une double Maîtrise en Sciences de Gestion et en Fiscalité et titulaire d'un Master en Banque-Finance délivrés par l'université Paris-Dauphine. Il est également membre de la Société Française des Analystes Financiers et a été enseignant à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.

Santillane Coquebert de Neuville est responsable du pôle Epargne Salariale et Retraite qu'elle a lancé en 2024, ainsi que responsable commerciale au sein du pôle institutionnel depuis 2014, année où elle a rejoint Lazard Frères Gestion.

Elle a débuté sa carrière en 2000 à Londres chez SGAM UK au sein de l'équipe de gestion small caps.

En 2002, elle a intégré la banque privée UBS Wealth Management à Paris, tout d'abord en ingénierie financière comme analyste des portefeuilles et fonds externes, puis au sein du département Investment Consulting and Business Development, dont elle a pris la tête en 2007.

En 2010, elle a rejoint CCR AM (groupe UBS) en tant que commerciale institutionnelle puis est devenue responsable du pôle institutionnel, corporate et CGP. Elle est diplômée de l'ESCP Europe.