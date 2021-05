Lazard Fund Managers signe un accord de distribution en Italie

(NEWSManagers.com) - Lazard Fund Managers, la marque internationale du groupe Lazard qui distribue en Italie les stratégies de Lazard Asset Management et Lazard Frères Gestion, vient de signer un partenariat avec Banca Generali Private. L' accord prévoit la commercialisation des fonds de Lazard FM enregistrés en Italie via les conseillers financiers et les banquiers privés de Banca Generali Private. De plus, une sélection de fonds de Lazard Fund Managers sera intégrée à BG Stile Libero, le contrat d' assurance vie de GenertelLife distribué par Banca Generali, et sera incorporée aux gestions sous mandat BG Solution et BG Solution Top Client.