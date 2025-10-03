Lazard Frères Gestion voit du potentiel dans le secteur pharmaceutique européen

(AOF) - Cette semaine, le secteur pharmaceutique a vivement rebondi, soutenu par l’accord signé entre Pfizer et le gouvernement américain. Le laboratoire américain va être exempté de droits de douane sur certains de ses produits en échange d’une baisse du prix de certains médicaments et d’une promesse d’un investissement de 70 milliards de dollars sur le sol des États-Unis.

Ce rebond du secteur il y a quelques jours a permis d'effacer une partie de sa contre-performance boursière depuis le début de l'année, et, selon Lazard Frères Gestion, le secteur en Europe, " affiche toujours à l'heure actuelle une décote notable et conserve ainsi son potentiel de rattrapage ".

La société de gestion d'actifs précise que depuis le début de l'année, le secteur était sous pression du fait de son exposition au marché américain, qui représente souvent 40 à 50 % de leurs revenus, à cause du sujet des droits de douane. L'autre élément perturbateur a été la volonté de Donald Trump de faire baisser les prix des médicaments.

L'accord trouvé par Pfizer " atténue sensiblement ces risques en limitant les baisses de prix au seul programme Medicaid s'adressant aux plus démunis, déjà soumis à de fortes réductions, et au canal " direct to consumer ", qui ne représente qu'une petite partie du marché, " selon Lazard Frères Gestion.

L'analyste de la société de gestion d'actifs ajoute que " l'administration américaine semble ainsi prête à faire d'importantes concessions dès lors que ses interlocuteurs s'engagent sur un programme d'investissement sur le sol américain ". Or de nombreuses sociétés pharmaceutiques ont déjà annoncé ce type de projets. Partant, d'autres accords entre des laboratoires et l'administration américaine devraient suivre prochainement.