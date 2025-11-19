 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 953,42
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lazard Frères Gestion renforce son pôle High Yield
information fournie par AOF 19/11/2025 à 10:42

(AOF) - Lazard Frères Gestion a annoncé la nomination d’Emmanuel Cuche en tant qu’analyste gestionnaire High Yield dans l’équipe d’Alexia Latorre, aux côtés de Qihang Zhang et Cédric Milcendeau. Cette nomination est effective depuis le 1er septembre. Arrivé en 2018 au sein de Lazard Frères Gestion, il était jusqu’alors analyste-gérant sur le segment des obligations convertibles. Emmanuel Cuche est diplômé du Master 203 (marchés financiers) de l’Université Paris-Dauphine.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank