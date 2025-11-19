Lazard Frères Gestion renforce son pôle High Yield

(AOF) - Lazard Frères Gestion a annoncé la nomination d’Emmanuel Cuche en tant qu’analyste gestionnaire High Yield dans l’équipe d’Alexia Latorre, aux côtés de Qihang Zhang et Cédric Milcendeau. Cette nomination est effective depuis le 1er septembre. Arrivé en 2018 au sein de Lazard Frères Gestion, il était jusqu’alors analyste-gérant sur le segment des obligations convertibles. Emmanuel Cuche est diplômé du Master 203 (marchés financiers) de l’Université Paris-Dauphine.
