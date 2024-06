Lazard Frères Gestion renforce son pôle Distribution France

(AOF) - Lazard Frères Gestion a annoncé le recrutement de Maxime Rivière au sein de l’équipe Distribution France dirigée par Marie-Andrée Puig. Son arrivée est effective depuis le 28 mai 2024. "L’arrivée de Maxime Rivière nous permet de densifier notre couverture des distributeurs et multi-gérants et ainsi de renforcer notre niveau de service pour répondre aux enjeux spécifiques de chacun de nos clients", a commenté Marie-Andrée Puig.

