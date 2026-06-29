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Lazard Frères Gestion : Marianne Pichaud nommée responsable ESG pour la gestion actions
information fournie par AOF 29/06/2026 à 09:50

(Zonebourse.com) - Marianne Pichaud a été nommé responsable du pôle ESG au sein de l'équipe actions de Lazard Frères Gestion. Aux côtés de Giovanni Palli et Claire Nguyen-Quang, elle poursuivra l'intégration de l'ESG au sein des stratégies actions de la société de gestion d'actifs du groupe Lazard en France. L'équipe était jusqu'à présent rattachée à Scander Bentchikou. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Marianne sera désormais rattachée à Thomas Brenier.

Marianne Pichaud a rejoint Lazard Frères Gestion en 2022 après avoir effectué deux stages au sein de la maison, d'abord auprès des équipes commerciales puis au sein de l'équipe ESG actions, dont elle prend désormais la responsabilité.

Elle est diplômée d'un Master en Finance de l'EDHEC Business School.

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