Lazard Frères Gestion crée un pôle IA

Lazard Frères Gestion vient de créer un pôle intelligence artificielle pour « ancrer durablement l’IA dans le quotidien de ses collaborateurs ». Le pôle a été confié à Charles Sontag, qui a rejoint la société en 2022 en tant que chargé de communication digitale, puis responsable digital & intelligence artificielle.

Les missions de ce nouveau pôle seront triples : concevoir et déployer des solutions IA adaptées à chaque métier?; identifier et évaluer les innovations du marché?; et accompagner les équipes par la formation continue.

Le pôle IA assurera également la gouvernance de la stratégie IA, en garantissant la cohérence des initiatives avec l’ensemble du groupe Lazard. À ce titre, Charles Sontag est également membre du comité IA de Lazard et il coordonnera les initiatives IA de Lazard Frères Gestion avec Anthony Nicastro, directeur de la transformation IA & data chez Lazard Asset Management.

Cette initiative prolonge une démarche engagée dès mars 2024 au sein de LFG, d’abord de manière exploratoire.

Laurence Marchal