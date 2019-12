Lazard Frères Gestion collecte et recrute en 2019 dans la gestion privée

(NEWSManagers.com) - L' activité gestion privée de Lazard Frères Gestion a collecté 1 milliard d' euros depuis le début de l' année, annonce un communiqué diffusé mardi 10 décembre. En net, la collecte ressort à 600 millions d'euros, précise une porte-parole, contactée par NewsManagers. Ses encours ressortent à 12 milliards d' euros au 30 septembre.

" En 10 ans, la collecte n' a fait que s' amplifier et les encours ont presque triplé " , commente François de Saint-Pierre, associé-gérant, responsable de la gestion privée chez Lazard Frères Gestion.

Pour soutenir cette activité, Lazard Frères Gestion a recruté plusieurs collaborateurs depuis le début de l' année. A Paris, la société de gestion a embauché deux anciens de Pictet Wealth Management en avril 2019.

Paul Puech a rejoint l' équipe des banquiers privés sous la responsabilité de Sophie de Nadaillac, managing director de Lazard. L' intéressé était précédemment banquier privé chez Pictet Wealth Management (4 ans), après avoir travaillé pour Edmond de Rothschild (13 ans), Banque Transatlantique (3 ans) et HSBC (10 ans).

Cyrille Maîtrehenry a quant à lui intégré l' équipe d' ingénierie patrimoniale de Lazard, sous la responsabilité de Stéphane Jacquin, managing director. Il était précédemment ingénieur patrimonial chez Pictet Wealth Management (4 ans), Edmond de Rothschild (8 ans) et Unofi (5 ans).

Par ailleurs, Lazard a recruté Maxime Lauthrey en octobre 2019 dans l' équipe des banquiers privés à Paris sous la responsabilité de Sophie de Nadaillac. L' intéressé a démarré sa carrière en 2013 chez UBS France en qualité de banquier privé (6 ans).

En région, Eric Sonkes a rejoint en septembre 2018 l' équipe de développement gestion privée à Bordeaux en tant que banquier privé, sous la responsabilité de Sophie de Nadaillac. Cet ancien de Banque Transatlantique et Credit Suisse travaillait depuis 2012 chez Mansartis comme directeur de la Clientèle Privée et Entrepreneuriale. Il y assurait parallèlement la synergie entre les équipes de gestion et de M&A Small Caps.

A Lyon, Lazard a embauché Alaric Pluton en juin 2019 dans l' équipe des banquiers privés sous la responsabilité de Sophie de Nadaillac. Alaric Pluton était précédemment banquier privé chez UBS France pendant 17 ans, tout d' abord au sein du segment High-Net-Worth (13 ans) à Lyon, puis au sein de l' équipe Ultra High-Net-Worth (4 ans).

Lazard a aussi procédé à un recrutement à l' étranger. Jacques Halpérin a rejoint en novembre 2019 Lazard Frères Gestion Belgique en tant que senior advisor. Jacques Halpérin a débuté sa carrière en tant qu' analyste en banque d' affaires chez Lazard Frères en 1980. A partir de 1985, il occupa le poste d' associé au sein de la division Corporate Finance, HSBC - France. A Bruxelles depuis 2008, il exerce une activité de conseil dans le domaine des fusions et acquisitions et levées de fonds

Enfin, Lazard a nommé David Koegler, banquier privé à Paris et associé-gérant de Lazard Frères Gestion, managing director de Lazard LLC en février 2019. En plus de ses responsabilités actuelles, David Koegler prend en charge l' animation du développement de la gestion privée dans le quart Sud-Est de la France. David Koegler a rejoint Lazard Frères Gestion en 2006 au sein du département développement de la gestion privée. En 1997, il a commencé sa carrière comme conseil de la grande clientèle privée à la Banque du Louvre puis directeur à la gestion privée chez HSBC Private Bank entre 2003 et 2006.