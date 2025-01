Lazard : forte progression des profits

AOF - EN SAVOIR PLUS

"La variation séquentielle par rapport au 30 septembre 2024 est due à la baisse du marché à hauteur de 2,4 milliards de dollars, à l'impact négatif des taux de change pour 8,8 milliards de dollars et à des sorties nettes pour 10,1 milliards de dollars", a précisé Lazard.

Le groupe financier a fini l'année avec un encours de 226 milliards de dollars, en recul de 8% sur un an. Les actifs sous gestion ont baissé de 9% sur le trimestre.

(AOF) - Le groupe financier Lazard a dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, le bénéfice net a augmenté de 36% à 86 millions de dollars, soit 80 cents par action. Ajusté, le bénéfice par action est ressorti à 78 cents, ressortant au-dessus du consensus s’élevant à 46 cents. Ses revenus nets ajustés ont augmenté de 7% à 812 millions de dollars. Ils ont progressé de 6% à 508 millions de dollars dans le conseil financier et de 5% à 287 millions de dollars en gestion d’actifs.

