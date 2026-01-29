Lazard dépasse ses estimations de bénéfices grâce à la reprise des transactions et à la progression de la gestion d'actifs

Lazard LAZ.N a dépassé les estimations de bénéfices du quatrième trimestre jeudi, alimenté par une forte croissance de ses activités de conseil et de gestion d'actifs, tandis que la banque d'investissement a nommé l'initié Tracy Farr au poste de directeur financier, à compter du 1er février.

Les revenus de la banque d'investissement mondiale ont dépassé les 100 milliards de dollars en 2025, selon Dealogic, soulignant une reprise attendue de longue date qui s'est installée l'année dernière après plusieurs années difficiles marquées par des taux d'intérêt élevés et la volatilité des marchés.

Les revenus ajustés du conseil financier de Lazard ont bondi de 7 % au cours du trimestre pour atteindre 542 millions de dollars.

Les banquiers d'affaires de Wall Street s'attendent à rester occupés cette année, car la demande refoulée des entreprises clientes, le niveau record des marchés boursiers et la baisse des taux d'intérêt devraient stimuler l'activité.

Les dirigeants des grandes banques avaient déclaré au début du mois que les projets de transactions restaient actifs.

La banque d'investissement a annoncé un bénéfice ajusté de 80 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre. Les analystes s'attendaient en moyenne à 69 cents par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Lazard a déclaré que le nouveau directeur financier, Tracy Farr, a récemment occupé le poste de directeur général au sein de son groupe de conseil en structure de capital et a travaillé en étroite collaboration avec la direction générale en tant que membre senior de l'équipe chargée du développement et de la stratégie de l'entreprise.

Il succède à Mary Ann Betsch, qui occupera le poste de conseiller principal pour faciliter la transition.

LA GESTION D'ACTIFS BRILLE

Lazard a affiché un actif moyen sous gestion de 261 milliards de dollars à la fin du trimestre, contre 234 milliards de dollars il y a un an.

Les actifs sous gestion ont augmenté grâce à la hausse des actions qui a permis aux principaux indices de s'approcher de niveaux records, ce qui a stimulé la valeur des portefeuilles et la confiance des investisseurs. Le renforcement de l'appétit pour le risque a également incité les investisseurs à se tourner à nouveau vers d'autres catégories d'actifs.

L'activité de gestion d'actifs de la société a enregistré une croissance des revenus de 18 % sur une base ajustée, pour atteindre 339 millions de dollars.

"Les efforts déployés pour transformer les deux activités au cours des deux dernières années portent leurs fruits", a déclaré Peter Orszag, directeur général de Lazard.

Son chiffre d'affaires total a augmenté de 10 % sur une base ajustée au cours du trimestre.