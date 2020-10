Lazard AM s'adjoint une équipe de gérants crédit long/short

(NEWSManagers.com) - Lazard Asset Management a recruté une équipe de

gestion de Coherence Capital Partners et repris sa stratégie crédit

long/short. Cette équipe se compose de Sal Naro, Vincent Mistretta,

Michael Cannon et Sanjay Aiyar, lesquels rejoignent Lazard AM à New York

pour former l' équipe Lazard Coherence.

" L' ajout de leur expertise crédit est

complémentaire de notre activité alternative grandissante ainsi que de

notre offre obligataire " , explique Loren Katzovitz, managing director,

qui pilote l' expansion de la plate-forme d' investissement alternative de

LAM. Cette plate-forme représentait 4,5 milliards de dollars au 30

juin.