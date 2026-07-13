Lawson Whiting, directeur général de Brown-Forman, prévoit de prendre sa retraite, selon le WSJ

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Lawson Whiting, directeur général de Brown-Forman BFb.N , le fabricant du Jack Daniel's, prévoit de prendre sa retraite après la nomination de son successeur, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.