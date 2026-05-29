Laurent Tellier devient chief operating officer d'Arkema

Arkema indique qu'à compter du 1er juillet 2026, Laurent Tellier sera nommé chief operating officer (COO) d'Arkema, reportant au PDG Thierry Le Hénaff, en remplacement de Marc Schuller, qui fait valoir ses droits à la retraite.

Laurent Tellier a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie et à l'international. Après avoir rejoint Arkema et son comité exécutif en février 2023, il occupait depuis septembre 2024 le poste de directeur général adjoint des polymères haute performance et gaz fluorés.

Dans ses nouvelles fonctions, il supervisera l'ensemble des segments d'activité du groupe de chimie : adhésifs (Bostik), matériaux avancés (regroupant additifs de performance et polymères haute performance), Coating Solutions et Primary Materials .

Laurent Tellier continuera aussi à diriger les activités polymères haute performance et gaz fluorés pendant une période intérimaire de quelques mois, jusqu'à l'arrivée de son successeur, dont le recrutement externe vient d'être finalisé.

Marc Schuller restera membre du Comex jusqu'au 30 septembre, en qualité de conseiller spécial auprès de Thierry Le Hénaff, et assurera durant cette période une transition fluide avec Laurent Tellier, les équipes et les clients.